Etwa 80 Teilnehmer eines angemeldeten Corona-Protests zogen am Montagabend vom Marktplatz auf einer vorgegebenen Strecke durch die Kandeler Innenstadt. Die Veranstaltung wurde von einem starken Polizeiaufgebot begleitet. Vor dem alten Rathaus protestierten zirka 40 „Omas gegen Rechts“ und Mitglieder der Antifa gegen die Veranstaltung und spielten laute Faschingsmusik ab. Der Abend verlief friedlich.

Auch andernorts gab es Corona-Proteste. So zogen in Bellheim wieder 200 Menschen durch die Straßen, in Germersheim etwa 30. Auch hier verliefen die Veranstaltungen friedlich.