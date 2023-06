Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Gemeinderat hat kürzlich Standorte für seniorengerechtes Wohnen auf gemeindeeigenen Flächen in der Hinterstraße und an der Grundschule mehrheitlich abgelehnt. „Über private Grundstücke als mögliche Standorte wurde im Rat definitiv nicht abgestimmt“, schreibt die CDU-Fraktion in einer Stellungnahme zur Berichterstattung am 16. Juli.

In der letzten Legislaturperiode sei der Verkauf des „Armenhausplatzes“ in der Hinterstraße an einen Investor mehrheitlich beschlossen worden, schreibt der CDU-Fraktionsvorsitzende