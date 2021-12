Energie durch Wasserkraft ist eine der umweltverträglichsten, wenn nicht zu stark in die Natur eingegriffen werden muss. Die Rülzheimer CDU beantragt nun zu prüfen, ob der Bau und Betrieb eines Wasserkraftrades auf „Rülzheimer Gemarkung am Rottenbach an der Wasserstaustufe in Höhe der Unterführung L540“ möglich ist. Da für die Gewässer die Verbandsgemeinde zuständig ist, befasste sich der Verbandsgemeinderat mit dem Thema, ohne jedoch einen Beschluss zu fällen. Beteiligt werden müssen sowohl Gremien der Ortsgemeinde als auch die der Verbandsgemeinde, wie Bürgermeister Matthias Schardt (CDU) sagt. Michael Weigel, Fraktionssprecher der CDU begründete den Antrag damit, dass die Gemeinde ihr Portfolio zur Energiegewinnung erweitern soll und Wasserkraft besser als Strom oder Wind sei, weil rund um die Uhr verfügbar. Das gelte für die ganze Verbandsgemeinde, der Rottenbach sei als Initialzündung zu sehen. Am Dienstagabend (14. Dezember) soll der Ortsgemeinderat Rülzheim mit dem Thema befassen.