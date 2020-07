Tobias Baumgärtner ist der Landtagskandidat der CDU im Wahlkreis Germersheim. Am Dienstag wurde der 43-jährige Bellheimer durch eine Vertreterversammlung gewählt. Baumgärtner möchte sich unter anderem für Digitalisierung, Erziehung und Bildung sowie eine Neuordnung der kommunalen Finanzen einsetzen. Ein weiteres wichtiges Anliegen sei eine Verwaltungsreform, die diesen Namen verdiene und sich „nicht im willkürlichen Zusammenwürfeln von Verbandsgemeinden erschöpft“, teilt die Wahlkreisgeschäftsstelle mit. Am wichtigsten sei ihm aber, Anwalt und Kümmerer für die Menschen mit ihren Sorgen zu sein. Zum Ersatzkandidaten wurde der 24-jährige Lukas Wingerter gewählt. Wingerter ist Polizeibeamter und ehrenamtlich als CDU-Ortsvorsitzender in Bornheim engagiert. Die Wahlkreise wurden neu geordnet. Der Wahlkreis Germersheim umfasst die Verbandsgemeinden Bellheim, Lingenfeld, Offenbach sowie die Stadt Germersheim. Die Verbandsgemeinden Rülzheim, Jockgrim, Hagenbach sowie die Stadt Wörth bilden künftig einen eigenen Wahlkreis, der durch den CDU-Landtagsabgeordneten Martin Brandl vertreten wird.