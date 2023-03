Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In beide Fahrtrichtungen barrierefrei werden sollen die Bushaltestellen „Rathaus“ in der Unteren Hauptstraße in Lustadt. Das Land bezuschusst das Projekt. Wie die Gemeinde noch Geld einsparen kann? Das hat der Bauausschuss geprüft.

Bereits im März 2020 hatte sich der Gemeinderat auf Empfehlung des Bauausschusses auf eine mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) besprochene Planvariante festgelegt: In Fahrtrichtung Landau