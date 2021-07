Die L540 zwischen Bellheim und Zeiskam wurde bereits in zwei Bauabschnitten saniert. 2023 ist auch der Teil der Straße dran, der am Ortsrand von Zeiskam verlauft – zwischen dem Ortseingang und dem Bahnübergang. Im Zuge dieser Bauarbeiten werden auch die Gehwege entlang der Strecke verbreitert. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Verbreiterung der Gehwege geht in beide Seiten, so Ortschefin Susanne Lechner. Es wird also folglich auch zu einer engeren Fahrbahn kommen – und das sei im Sinne der Verkehrsberuhigung auch gewünscht. Die Kosten der Maßnahme werden auf 190.000 Euro geschätzt, für die der Landesbetrieb für Mobilität aber eine Förderung in Aussicht stellt. Ein Planungshonorar in Höhe von 26.000 Euro muss die Gemeinde außerplanmäßig verbuchen.