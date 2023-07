Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Großbrand im Kreis Karlsruhe hat auf einem Recyclinghof einen Millionenschaden verursacht. Der Brand war am Montag ausgebrochen. Der beißende Geruch war am Dienstag noch in der Südpfalz zu riechen.

In den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße roch es am Dienstagmorgen stark, was Bürger und Bürgerinnen verunsicherte. Beispielsweise die Verbandsgemeinde Rülzheim