Der Kreisel am Ortsausgang Bellheims in Richtung Hördt sieht schon recht fertig aus. Die Asphaltdecke ist aufgebracht. Erste Radfahrer haben den Kurs schon unter die Räder genommen. Aber bis zur Fertigstellung dauert es noch ein wenig, sagte Martin Schafft, der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM), Speyer, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Es gelte noch einige Restarbeiten zu erledigen. So fehlten Schutzplanken, Leitpfosten und Fahrbahnmarkierungen. Voraussichtlich an Ostern, also Anfang April, würden die Verbindungsstraße nach Hördt und der Kreisel, über den die Straße an die B9 angebunden wird, freigegeben.