Alle Ratsfraktionen sprachen sich dafür aus, die Straßenbeleuchtung im Baugebiet „Im Brühl“ in Leimersheim mit Bewegungsmeldern auszustatten. Die Leuchte strahle nur zehn Prozent ihrer Leistungsstärke ab und fahre bei Annäherung die Leuchtstärke hoch. Die Mehrkosten würden sich durch den geringeren Stromverbrauch in fünf bis zehn Jahren rechnen. Der Weg entlang des Fischmals am Rand des Baugebiets soll nur dort mit Leuchten ausgestattet werden, wo Wege aus dem Wohngebiet herausführen. Neben Kostengründen wurden Naturschutzgründe für die Tiere am Fischmal angeführt. Der gut frequentierte Fußweg zur Brühlbrücke soll jedoch durchgehend beleuchtet werden.