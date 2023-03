Weil ein Fahrer seinen Lkw unsicher auf der B9 führte, informierten Verkehrsteilnehmer am Samstagabend gegen 18 Uhr die Polizei. Die Polizisten kontrollierten kurze Zeit danach den LKW-Fahrer. Der Grund für die Fahrweise war schnell gefunden. Der 43-Jährige war stark alkoholisiert und hatte über 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch die Fahrweise des LKW-Fahrers gefährdet wurden. Insbesondere in der Abfahrt Rülzheim Nord soll es zu einer gefährlichen Situation gekommen sein. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.