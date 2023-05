Für das kommende Schuljahr gibt es für die Betreuende Grundschule in Hagenbach schon jetzt mehr Anmeldungen als Plätze.

Bis 2020 wurde in der Betreuenden Grundschule eine Gruppe mit 25 Kindern betreut, dann musste aufgrund der großen Nachfrage eine weitere Gruppe eingerichtet werden. Aktuell werden 40 Schüler betreut, für das nächste Schuljahr gibt es 49 Anmeldungen. „Wenn wir nicht erweitern, müssten wir erstmals Kinder ablehnen“, sagte Stadtbürgermeister Christian Hutter (CDU).

Die Betreuungszeiten sind von 7 bis 8 Uhr und von 12 bis 14 Uhr, zudem besteht die Möglichkeiten am Mittagessen der Ganztagsschule teilzunehmen. In der Ganztagsschule sind zwar noch Plätze frei, diese seien, so Hutter, aufgrund der starren Regelung für viele Eltern nicht so interessant. Die Kinder müssen dort bis 16 Uhr anwesend sein.

Stadt trägt zusätzliche Personalkosten

Hutter hatten in einem Gespräch mit Daniela Mendes Freire, der Schulleiterin der Grundschule, schon im Vorfeld vereinbart, bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) eine dritte Betreuungsgruppe anzumelden, um die Frist zu wahren und einen Zuschuss zu bekommen. Diese Vorgehensweise segnete der Stadtrat einstimmig ab. Die zusätzliche Gruppe könnte in einem Klassenzimmer untergebracht werden.

Die Kosten pro Gruppe und Schuljahr liegen bei 10.000 Euro, berichtete Hutter. Rund 8500 kommen durch Elternbeiträge wieder rein. Derzeit werden fünf Betreuerinnen beschäftigt. Für die dritte Gruppe wird zusätzliches Personal gebraucht. „Eine Neue haben wir schon in Aussicht“, sagte Hutter. Die zusätzlichen Personalkosten trägt die Stadt.