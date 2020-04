Überraschung an der Zapfsäule: Nach dem Preiseinbruch am Rohölmarkt, ist das Benzin so günstig wie zuletzt vor 11 Jahren. Das gibt der ADAC Nordbaden in einer Auswertung bekannt. An den Tankstellen der Region sei am Freitagmorgen ein neue Jahrestiefstpreise gemessen worden: 1,12 Euro kostete der Liter Benzin. Diesel gab es für 1,03 Euro pro Liter. Grund dafür ist der starke Angebotsüberhang beim Rohöl. Die Lager sind voll, die Nachfrage nach Öl sowie nach Benzin und Diesel ist dagegen weiterhin niedrig. rhp