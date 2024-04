Einen Autofahrer kontrollieren wollte die Besatzung eines Streifenwagens am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr. Es folgte eine Verfolgungsjagd, weil der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit davon fuhr. Die Flucht führte durch die Ahorn-, Tannen-, Buchen- und weiteren Straßen. Mehrere Anhalteversuche schlugen fehl. Letztlich musste der 36-jährige Wörther doch anhalten, da ihm Begrenzungsstangen eine Weiterfahrt nicht möglich machten. Bei der anschließenden Kontrolle gab er an, keinen Führerschein zu haben. Weiter waren deutlichen Anzeichen auf frischen Cannabiskonsum vorhanden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei.