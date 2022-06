Zeugen beobachteten in der Nacht von Freitag auf Samstag den 33-jährigen PKW-Fahrer eines Ford Focus bei einem Wendemanöver in einer privaten Grundstückseinfahrt der Neupotzer Straße in Rheinzabern. Das Wenden seines Fahrzeuges sei ihm nur sehr mühsam und unter mehrmaligem Anstoßen gegen den Gartenzaun der Grundstücksbesitzer gelungen. Der Gartenzaun wurde hierbei beschädigt. Nach dem Unfall parkte der Fahrer am Straßenrand und blieb in seinem Auto. Die von den Zeugen herbeigerufenen Polizeibeamten unterzogen den Fahrer vor Ort einer Fahrtüchtigkeitsüberprüfung. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann stark dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Die weiteren polizeilichen Überprüfungen ergaben zudem, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.