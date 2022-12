Für viel Verdruss sorgt seit dem 27. November die Baustelle an der Honsellbrücke im Karlsruher Rheinhafen. Die Fahrzeuge stauen sich oft nicht nur bis in die Abfahrt der Südtangente hinein, sogar bis hin zur Starckstraße am Mühlburger Bahnhof staut sich der Verkehr. Für Fahrer, die aus der Pfalz kommen und weiter auf der B36 in Richtung Süden oder nach Mühlburg wollen, ist die umständliche einstreifige Verkehrsführung besonders ärgerlich. Grund für die Bauarbeiten sind Schäden im Asphaltbelag der Fahrbahn im Bereich der Ampel unmittelbar vor der Brücke neben der Straßenbahnhaltestelle. „Die Verkehrssicherheit insbesondere für Kraftradfahrer war nicht mehr gegeben“, schreibt die Stadt Karlsruhe auf Anfrage. Der Belag würde abgefräst und durch einen speziellen hochfesten Harzbelag ersetzt werden. Ein eigens für diesen Zweck über den Fahrbahnen errichtetes Zelt zeigt die Baustelle an. Verkehrsunfälle im Umfeld der Baustellen blieben nicht aus, doch die Polizei Karlsruhe möchte auf Nachfrage keine Zahlen nennen, „aufgrund des noch kurz zurückliegenden Betrachtungszeitraums“. Aktuell soll die Baumaßnahme in den Tagen nach dem 4. Dezember beendet werden. „Erfahrungsgemäß können Bauzeitverzögerungen witterungsbedingt jedoch nicht ausgeschlossen werden“, schreibt die Polizei weiter.