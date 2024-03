In der Corona-Krise wurde die Idee der Baumgeister-Suche geboren – und wird seitdem jedes Jahr in Neupotz organisiert. Immer um Ostern rum sucht ein ganzes Dorf nach den Baumgeistern.

Ursprünglich als Ablenkung für die Kinder während der Pandemie gedacht, ist die spaßige Schnitzeljagd durchs Dorf mittlerweile fest etabliert. Die Baumgeister-Suche geht bereits ins fünfte Jahr und erhält viel Zuspruch. „Ich bekommen Nachrichten von Eltern, die erzählen, dass ihre Kinder nur noch zum Schlafen und Essen nach Hause kommen, weil sie den restlichen Tag damit verbringen, Baumgeister zu suchen“, sagt die Initiatorin Cindy Röther.

Bei der Gestaltung der Bäume wird sie von fünf bis sechs Helfern und Helferinnen unterstützt. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Kids durch die Aktion nicht nur Spaß zu bereiten, sondern ihnen spielerisch ihre Heimat und die Geschichte dazu näherzubringen“, so Röther.

Was ist ein „Grobben“?

Im ersten Jahr hatten die Baumgeister das Aussehen von Hasen, dann waren es Eulen. Es folgten Waldtiere und Hühner. In diesem Jahr haben die Baumgeister die Gestalt von Fischen angenommen. Neben jedem Baum steht eine kleine Dose mit Stempeln, um die entsprechende Stempel- und Rätselkarte auszufüllen. Und es gibt drei Bonusgeister, die besonders schwer zu finden sind. Es geht also nicht nur um die Suche der Baumgeister, sondern auch ums Rätsel raten. In diesem Jahr gilt es zum Beispiel herauszufinden, weshalb es in Neupotz eine Glocke als Wahrzeichen auf dem Wappen gibt. „Es geht auch darum, was mit dem alten Dorf Pfotz passiert ist und was die Neupotzer unter ’Grobben’ verstehen“, verrät Röther.

Die Suche nach den Baumgeistern in Neupotz verkürzt den Kindern und Jugendlichen die Osterzeit. Foto: C.Röther

Tipps und Hinweise

Hinweise, wo sich die Fische in und um das Dorf verstecken, gibt es erst in der letzten Woche. Diese Tipps werden via Whatsapp, in der Neupotz-Facebookgruppe oder per Mail verteilt. Die erfolgreichen Mädchen und Jungen bekommen dann sogar noch verspätete Ostergeschenke, die Röther und ihr Team dank Spenden auch in diesem Jahr wieder verteilen können. Viele Neupotzer Unternehmer und auch Privatleute unterstützen die Aktion mit Sach- oder Geldspenden.

Info

Die Baumgeister-Suche startet am 23. März und dauert 16 Tage. In den letzten sieben Tagen gibt es dann kleine Tipps und Hinweise.