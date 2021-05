Patrick Barth aus Speyer öffnet mit seinem Gastrounternehmen erneut einen Biergarten auf der großen Wiese am Rhein beim kleinen Industriehafen. Er setzte sich bei der Ausschreibung der Stadt gegen einen Mitbewerber durch. Doch noch ist nicht alles geregelt.

Vergangenes Jahr hatte die Stadt auf der großen Wiese auf dem Rheinvorland einen Biergarten erlaubt. Einerseits wollte man den Gastrounternehmer Patrick Barth in Corona-Pandemiezeiten unterstützen, da sämtliche Messen und Veranstaltungen abgesagt worden waren, andererseits um den zahlreichen Besuchern ein zusätzliches gastronomisches Angebot zu unterbreiten. Grund hierfür ist, dass die Pläne der Stadt, ein Kiosk am Rhein zu bauen, sich seit mehreren Jahren immer wieder verschieben.

Im April hat die Stadt Germersheim, diesmal mittels Ausschreibung, weil sich vergangenes Jahr Germersheimer Gastronomen beschwerten, einen Betreiber für eben jenen Biergarten gesucht. Seitens der Germersheimer Gastronomie hat es laut Bürgermeister Marcus Schaile nur eine Nachfrage gegeben, allerdings keine Bewerbung. Wie Schaile auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte, hat sich der Speyerer Unternehmer vergangene Woche gegen einen weiteren Mitbewerber von außerhalb durchgesetzt. Nach Rücksprache mit den Fraktionen und fraktionslosen Mitgliedern des Stadtrates habe Patrick Barth den Zuschlag erhalten. Der Biergarten sollte laut Ausschreibung am 1. Juni öffnen. Doch hat Schaile bisher noch nicht mit Patrick Barth gesprochen und werde dies diese Woche machen. Erst danach könne er sagen, wann der Biergarten genau öffnet. Vorgesehen ist, dass der Biergarten bis September geöffnet bleibt – „wie im vergangenen Jahr, da hatten wir ja noch schönes Wetter“, sagte Schaile.

Öffnung am zweiten Juni-Wochenende

Patrick Barth schätzt, dass er bis 11. Juni (am zweiten Juni-Wochenende) den Biergarten öffnen wird. Details müssten mit der Stadt nun abgeklärt werden. Am Konzept werde er nichts ändern. Es werde die festüblichen Speisen und Getränke geben, „damit ich nicht in Konkurrenz mit der örtlichen Gastronomie trete“, sagte der Gastro-Unternehmer, der auch in Speyer einen Biergarten betreibt. Je nach Wetter werde er sicherlich bis in den September hinein den Biergarten geöffnet halten. Voraussetzung seien natürlich auch die Inzidenzzahlen im Landkreis Germersheim.

Keine Veränderung wird es bei der Verkehrsführung in dem Bereich geben. Immer wieder gibt es wegen des Verkehrs und dem teilweise chaotischen Parken Beschwerden von Anwohnern. Doch eine Einbahnstraßenregelung – die Bürgermeister Schaile zufolge von der Verwaltung geprüft worden ist – wird es nicht geben. Denn dann müssten die Anwohner, die direkt am Rheindeich wohnen, immer durch die engen Straßen des Wohngebietes Am Unkenfunk fahren. Das sei aus Verwaltungssicht auch nicht machbar.