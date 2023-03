Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Eigenverlag hat Hartmut Haas „Bahn Frei“ verwirklicht. In seinem Brettspiel muss man Zugfahrten so einteilen, dass möglichst niemand zu spät kommt. Das klappt aber nicht immer. Wie im richtigen Leben! Gestaltet wurde das Spiel in der Region.

Die „zündende“ Idee kam ihm, als vor drei Jahren zwischen Frankfurt und Köln ein ICE brannte. Hartmut Haas saß in einem der nachfolgenden Züge, der – so wie