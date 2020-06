Der Badepark Wörth öffnet am Samstag ab 9 Uhr, erstmals in diesem Jahr seine Pforten. Geöffnet ist täglich von 9 bis 19 Uhr. Nicht offen ist die Wärmehalle. Mittlerweile ist auch der Online-Shop für die Eintrittskarten gestartet. Am Badepark selbst erfolgt kein Kartenverkauf, teilte die Stadt Wörth mit. Auf der Internetseite https://shop.baeder-woerth.de/de/ können Tageskarten und Karten für den Abendtarif (Einlass ab 17 Uhr) gekauft werden. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 5 Euro (sonntags 6 Euro) und für Jugendliche 3 Euro. Für den Abendtarif werden 3 Euro fällig (Jugendliche: 2 Euro). Aktuell können Tickets bis Monatsende gekauft werden. Die Anzahl der Tagestickets ist limitiert.

Als Bezahlmethoden stehen unter anderem Giropay, Paypal oder die Bezahlung mit Kreditkarte zur Verfügung. Die gekauften Tickets können als PDF gespeichert oder gedruckt werden. Alternativ können die Tickets auf Smartphones mit Android oder iOS auch in einem Wallet (digitale Aufbewahrung für Wertscheine) gespeichert werden und so im Badepark vorgezeigt werden. Alternativ können Karten im Rathaus Wörth (Mozartstraße 2, Stadtbahnhaltestelle Rathaus) gekauft werden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und montags und mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr; donnerstags ist das Rathaus bis 18 Uhr geöffnet. Sonntags können Badeparkkarten von 9 bis 12 Uhr im Rathaus gekauft werden. Dort ist Bar- oder Girokartenzahlung möglich. Weitere Infos unter www.baeder-woerth.de.