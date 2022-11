25 Autos hat der Bürgerverein der Verbandsgemeinde Lingenfeld mittlerweile an Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal vermittelt. Vor einigen Tagen wechselten in Germersheim wieder zwei Wagen den Besitzer. Und der Verein möchte weiter helfen.

Unter dem Motto „Mein Auto – dein Auto“ hat der Bürgerverein der Verbandsgemeinde Lingenfeld seine Aktion im vergangenen Jahr unter dem Eindruck der verheerenden Flutkatastrophe am 14./15. Juli im Ahrtal ins Leben gerufen. Menschen, die ihr Auto an Flutopfer spenden wollten, meldeten sich bald aus dem ganzen Bundesgebiet bei dem Verein. Eines der Fahrzeuge, das kürzlich in Germersheim übergeben wurde, stammt von einer Spenderin aus Augsburg, wie Vereinsvorsitzender Erwin Leuthner berichtet. Sie sei im Internet auf die Lingenfelder Hilfsaktion aufmerksam geworden.

Der Verein holt die Autos in der Regel bei den Spendern ab und bringt sie in den meisten Fällen zur Firma G&K nach Germersheim. Diese habe fast alle gespendeten Fahrzeuge kostenlos geprüft und die erforderliche Abgassonderuntersuchung durchgeführt, erklärt Leuthner. Die Firmen Renault Krasser in Germersheim und Lenhard in Lingenfeld haben die Aktion ebenfalls schon unterstützt und gespendete Fahrzeuge instand gesetzt. Schwegenheims Bürgermeister Bodo Lutzke (FWG) ermöglichte laut Leuthner, dass Autos, die nicht direkt vermittelt werden konnten, auf einem Gelände der Ortsgemeinde stehen durften.

Besonderer Moment

Bei den letzten beiden Autos, die nun in Germersheim übergeben wurden, handelt es sich um einen Ford C-Max, der von einem Germersheimer gespendet wurde, und um einen VW Polo, der von der Augsburger Spenderin stammt. Der Polo sei an eine Familie aus Altenahr übergeben worden, deren Haus bei der Flut überschwemmt wurde. Das Auto bekomme der Sohn, der gerade eine Ausbildung macht, erzählt Leuthner. Der Ford wurde einer Frau überlassen, die nach der Flut viel im Ahrtal geholfen habe, deren Auto dann aber kaputt gegangen sei. „Es ist ein ganz besonderer Moment, bei den Übergaben, in glückliche, teilweise feuchte Augen zu blicken“, sagt der Vorsitzende des Bürgervereins der Verbandsgemeinde Lingenfeld.

Autospenden nimmt der Verein mittlerweile nur noch entgegen, wenn es direkt einen passenden Empfänger gibt. Aber die Helfer freuen sich auch über Geldspenden, mit denen sie Menschen im Ahrtal unterstützen können. So sei Opfern der Flutkatastrophe schon Kochgeschirr oder eine Spülmaschine finanziert worden, Ausstattung für einen Spielplatz sei bezahlt worden und eine vom Hochwasser betroffene Gastronomin habe sich mit Hilfe des Bürgervereins eine Sahnemaschine kaufen können, um ihr Café wiedereröffnen zu können. Mittlerweile habe sich der Bürgerverein ein Netzwerk geschaffen, über das er erfahre, wo Hilfe vonnöten ist, berichtet Leuthner.

Spendenkonto

Bürgerverein der Verbandsgemeinde Lingenfeld, IBAN: DE88548500101000562502