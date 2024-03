Alexander Fischer tritt als Kandidat der Freien Wähler/Aktiven Bürger (FWAB) bei der Wahl zum Bürgermeister an. Die Mitgliederversammlung hat den 43-Jährigen einstimmig nominiert. Fischer ist gebürtiger Hördter, verheiratet und Vater von zwei Jungs. Er war bereits als Rats- und Ausschussmitglied kommunalpolitisch engagiert. Alexander Fischer ist Vorsitzender des Karnevalvereins „Die Benserobber“, den er in den vergangenen Jahren mit seinem Team zum mitgliederstärksten Verein im Dorf aufgebaut hat. Ein Hauptanliegen sei Fischer, dass alle Hördter, egal in welcher Lebensphase, sich im Ort vertreten fühlen, teilt die FWAB mit. Er freue sich darauf, in der „aktuell sehr anspruchsvollen Zeit von vielen Pflichtaufgaben und geringer Finanzausstattung“ neue und innovative Wege einzuschlagen.