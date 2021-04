Für den barrierefreien Ausbau des Rad- und Fußweges entlang des Rheins in Germersheim müssen Bäume fallen. Meist sind es gepflanzte Hybrid-Pappeln. Um ein Zertifikat zu bekommen, muss der Weg breiter werden.

Für den Bau des barrierefreien Rad- und Fußweges entlang des Rheins müssen etliche Bäume fallen. In erster Linie handelt sich um 17 Hybrid-Pappeln, aber auch ein Birnbaum, eine Robinie, eine Schlehe und zwei Weißdorn sind im Weg. Der für barrierefreien Tourismus ausgelegte Weg am Rhein müsse mindestens vier Meter breit werden, sagte Germersheims Umweltdezernent Sascha Hofmann in der Sitzung des Umweltausschusses. Das sei schon ein Kompromiss mit dem Zertifizierer, da grundsätzlich 4,5 Meter Breite für solche Wege gefordert werde.

Bei dem Projekt „Tourismus für Alle“ geht es um einen barrierefreien Rheinradweg und barrierefreie Wege zum Naherholungsgebiet. Die jetzt vom Ausschuss beschlossene Baumfällung betrifft Bäume entlang der etwa 3,5 Kilometer langen Wegstrecke vom Alten Hafen bis zur Alten Ziegelei. Geplant ist der Ausbau des drei Meter breiten Leinpfades entlang des Rheins seit 2018. Jetzt hat die Stadt den Förderbescheid vom Land bekommen – rund eine Million Euro – und muss in diesem Jahr loslegen. Beginn ist mit dem Fällen der Bäume.

Als Ausgleich für die zusätzliche Flächenversiegelung will die Stadt Ackerflächen in extensiv genutztes Grünland umwandeln. Außerdem soll es Ersatzpflanzungen für die gefällten Bäume geben, teilweise allerdings an anderer Stelle.

Weitere Bäume, die fallen sollen, stehen in der Stadt. Der Ausschuss stimmte mehrheitlich zu, in der Straße An Fronte Beckers sieben Hasel-Bäume an den Parkplätzen zu beseitigen. Die Baumscheiben, in denen die Bäume stehen, seien zu klein, die Bäume hätten zu wenig Platz. Entsprechende Schäden seien bereits sichtbar. Ersatz ist laut Stadtverwaltung geplant. Welche Bäume gepflanzt werden sollen, ist noch offen. Auf alle Fälle sollen die neuen Bäume klimaresistent sein.

In der 17er Straße stehen drei Scheinakazien in Betonringen vor der ehemaligen Polizeiinspektion. Die Bäume seien in schlechtem Zustand, weil sie in den Betonringen zu wenig Platz hätten, so die Begründung. Auch dort soll Ersatz gepflanzt werden, eventuell ein Baum weniger, damit die beiden anderen mehr Platz bekommen.