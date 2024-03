Vermehrt Totholz in Bäumen stellt auf dem Friedhof in Zeiskam offenbar ein Sicherheitsrisiko dar: Bereits im Dezember war ein Ast an einer Winterlinde abgebrochen: „Zum Glück ist nichts passiert“, zeigte sich Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) im Gespräch mit der RHEINPFALZ erleichtert. Um die Verkehrssicherheit auf dem Friedhof gewährleisten zu können, steht nach einer Kontrolle durch einen Baumsachverständigen fest, dass das Totholz auch an weiteren 17 Winterlinden nach dem Blattaustrieb im Frühjahr zurückgeschnitten werden soll. Einen entsprechenden Auftrag hat der Gemeinderat vergeben. Kosten: 3500 Euro.