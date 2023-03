Ein 47-jähriger Autofahrer hat auf eigene Faust einen Falschfahrer auf der Autobahn 65 gestoppt. Ein 36-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers war nach Angaben der Polizei am frühen Freitagmorgen an der Anschlussstelle Kandel-Süd falsch herum auf die Autobahn in den einspurigen Bereich einer Baustelle aufgefahren. Der 47-Jährige kam dem Lastwagen mit seinem Wagen entgegen - und blockierte geistesgegenwärtig die Fahrbahn. Die hinzugekommene Polizei leitete den Lastwagen anschließend von der Autobahn herunter. Gefährdet wurde durch den Vorfall nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die Beamten weiter mitteilten.