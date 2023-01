Am Dienstagmorgen hat die Polizei in Germersheim mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Mozartstraße waren fünf Autofahrer zu schnell. Der „Spitzenreiter“ wurde bei erlaubten 30 km/h mit 76 Stundenkilometern gemessen. Auf ihn kommt ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro und ein Fahrverbot zu. Bei einer weiteren Kontrolle in der Rheinbrückenstraße wurden sechs Gurtmuffel verwarnt. Zudem wurden an acht Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.