Zwischen einem Anwohner und einem Autofahrer kam es am Montagmorgen in der Karlsruher Oststadt zuerst zu einem Streit, danach zu Handgreiflichkeiten.

Nach aktuellem Kenntnisstand, parkte ein 55-jähriger Autofahrer kurz nach 10.30 Uhr vor einer Hofeinfahrt in der Gottesauer Straße. Da sich der Hausbewohner über die seiner Ansicht nach unverschämte Parkweise ärgerte, trat er mit seinem Fuß gegen die Fahrertür und richtete dabei einen geringen Sachschaden an. In der Folge stieg der Autofahrer aus seinem Fahrzeug und soll unvermittelt dem 84-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend kam es laut Polizeibericht zu gegenseitigen Beleidigungen und weiteren Schlägen, weshalb beide Streithähne nun mit einer Anzeige rechnen müssen.