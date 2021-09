Der Landkreis Germersheim und die Stadt Bitburg haben den ersten Ausloberpreis in Rheinland-Pfalz erhalten. Der Preis zeichnet öffentliche Auftraggeber aus, die regelmäßig Architektenwettbewerbe ausloben, und so laut Architektenkammer „einen wesentlichen Beitrag zur Baukultur leisten“. „Wettbewerbe sind ein bewährtes Instrument, um Vergabeverfahren schnell und transparent abwickeln zu können. Sie orientieren sich zudem an der konkreten Aufgabe, nicht an Referenzen aus der Vergangenheit“, so Kammerpräsident Gerold Reker anlässlich der Verleihung. Leider, so Reker weiter, seien genau diese Vorteile noch viel zu wenig bekannt. Das solle der Ausloberpreis ändern.

Die IGS Rülzheim, die IGS Rheinzabern, die IGS Kandel, das Kreishaus in Germersheim sind vier Planungswettbewerbe, die der Landkreis Germersheim in den letzten Jahren ausgelobt hat. Hinzu kämen, so Vizepräsidentin der Architektenkammer, Edda Kurz, freiraumplanerische Wettbewerbe die von Gemeinden im Landkreis ausgelobt wurden.