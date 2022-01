Am Freitagabend ist die Stadt Karlsruhe am zweiten Tag in Folge über den Schwellenwert einer Inzidenz von 500 gerutscht. Damit gelten seit Samstag, 15. Januar, nächtliche Ausgangsbeschränkungen für ungeimpfte und nicht-genesene Personen. Im Landkreis Karlsruhe steht diese Entwicklung ebenfalls bevor, wie das Landratsamt mitteilt. Noch liegt dort die Inzidenz unter 500, die Zahlen steigen aber weiterhin.

Besonders besorgniserregend sei dies mit Blick auf die Personalausfälle in wichtigen Einrichtungen und einer Überlastung der Krankenhäuser mit den Intensivstationen. Wer sich impfen lassen möchte, kann dies an einem der vier Impfstützpunkten des Landkreises in Ettlingen, Graben-Neudorf, Bruchsal und Bretten tun. Wie das Landratsamt weiter schreibt, stehen noch Termine zur Verfügung, um eine Booster-, Erst- oder Zweitimpfung zu erhalten. Auf der interaktiven Online-Karte auf der Internetseite www.landkreis-karlsruhe.de/coronavirus sind Termine buchbar. Auch wer sich ganz kurzfristig zu einer Impfung entschließt, werde an den Standorten nicht abgewiesen.