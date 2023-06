Das Seniorenzentrum in der Kindergartenstraße ist seit Jahresbeginn fertiggestellt. Ins Erdgeschoß eingezogen ist die „Seniorentagespflege Niederwiesen“, die seit Monaten bereits ältere Menschen betreut. Nun sind auch die Apartments fertig.

Als die Idee zu diesem Seniorenzentrum vor Jahren bereits vom früheren Ortsbürgermeister Manfred Foos auf den Weg gebracht worden war, ging es ihm auch um die Schaffung von kleineren Wohneinheiten für Menschen, die ihren Lebensabend möglichst lange in Minfeld, ihrem Heimatdorf, verbringen wollten. So wurden im Obergeschoß des Seniorenzentrums auch sieben Wohnungen geschaffen, in die ältere Menschen einziehen könnten. Investor und Bauherrin war die „Baubetreuung Frederking“ aus Herxheim.

Maria Frederking ist froh, dass nach der langen Planungszeit und der Überwindung so mancher Hindernisse das Seniorenzentrum nun endlich fertiggestellt werden konnte. Die etwa 40 Quadratmeter großen Apartments, die auch bei einem „Tag der offenen Tür“ bereits zu besichtigen waren, barrierefrei – also rollstuhlgerecht – eingerichtet. In jeder Wohnung gibt es eine fertig eingerichtete Küchenzeile und eine separate Dusche mit WC. Die Räume sind hell und verfügen über einen Balkon. Als Gemeinschaftseinrichtungen wurde ein großer Aufenthaltsraum, ebenfalls mit einer großen Küche, ein Gäste-WC, sowie ein Lagerraum mit abschließbaren Schränken, Waschmaschine und Trockner eingerichtet.

Maria Frederking denkt, mit diesen Räumen den Bedürfnissen vieler älterer und allein stehender Menschen gerecht zu werden. Interessenten für einen Rundgang können sich bei Julia und Maria Frederking unter Telefon 07276/91 91 01 oder per Mail unter info@bf-bau.de melden.