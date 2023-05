Ein Anbau neben einem Einfamilienhaus in der Ludwigstraße in Berg war am Samstag gegen 16.25 Uhr in Brand geraten. Über dem Dort war eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hagenbach rückten mit mehreren Fahrzeugen an. Vor Ort stellten die Wehrleute fest, dass ein Zimmer des Anbaus in Vollbrand stand. Da das Feuer auf das Hauptgebäude und eine Holzscheune überzugreifen drohte, wurde die Alarmstufe erhöht. Bei den Löscharbeiten war auch ein Trupp mit Atemschutz im Einsatz. Ein Übergreifen des Brandes auf das Nachbargebäude konnte verhindert werden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Der Schaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen, teilte die Polizei jetzt mit.