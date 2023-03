Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Südpfalz-Kaserne werden Soldaten der Luftwaffe auf ihren Auslandseinsatz vorbereitet. Dazu gehört seit einiger Zeit ein spezieller Kurs, das sogenannte SERE-Training, das es versprengten Soldaten ermöglichen soll, isoliert zu überleben.

In Krisengebieten kann es passieren, dass Soldaten von ihrem Verband getrennt werden und sich allein durchschlagen müssen. Wenngleich die Anzahl solcher Fälle – bei der Bundeswehr – relativ gering ist, weiß Oberstabsfeldwebel Michael Hell. Deshalb müssen Soldaten der NATO-Mitgliedsstaaten vor ihrem Auslandseinsatz das sogenannte SERE-Training, ein Überlebenstraining absolvieren. Seit 2019 wird es in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim angeboten. Beigebracht wird den Soldaten nach Aussage von Ausbildungsleiter Hell Folgendes: wie sie versprengt oder isoliert und auf sich allein gestellt überleben (Survival), dabei feindlichen Kräften ausweichen (Evasion), Taktiken und Verhaltensweisen gegen Gefangennahme oder mögliche Verhöre entwickeln (Resistance) und zu ihrer Truppe zurückkehren (Extraction).

Ausbildungsstufen Alpha und Bravo

