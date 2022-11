Innerhalb von noch nicht einmal vier Wochen legten alle drei Beigeordnete der Ortsgemeinde ihr Amt nieder. Als Grund für ihr Ausscheiden aus diesem Amt nannten alle Drei gesundheitliche Probleme und neu diagnostizierte chronische Erkrankungen. Als erster war zum 31. Oktober Uwe Kober (SPD) ausgeschieden. Herbert Schuster (parteilos) verkündete sein Ausscheiden als Beigeordneter in einer Sitzung des Bau- und Liegenschaftsausschusses am 3. November, sein letzter Tag in diesem Amt wird der 23. November sein. Und in der letzten Woche erklärte schließlich Peter Keiber (FWG), dass er sein Amt als Beigeordneter mit sofortiger Wirkung niederlegt.

Alle drei Ortsbeigeordneten sind seit 2019 im Amt. Sie wurden nach den Kommunalwahlen im Mai 2019 in ihre Ämter gewählt. Schuster wurde zum ersten Ortsbeigeordneten gewählt, war jedoch kein stimmberechtigtes Ratsmitglied, da er nicht für den Ortsgemeinderat kandidiert hatte, genauso wie Uwe Kober. Peter Keiber wurde aus dem Rat heraus zum Beigeordneten gewählt und konnte damit weiterhin bei Abstimmungen mitwirken. Lauf Auskunft der Verbandsgemeinde sollen die neuen Beigeordneten in der nächsten Gemeinderatssitzung am 24. November gewählt werden.