Dienstagnacht verursachte eine 36-jährige Frau im Kreisverkehr an der Schnittstelle von L549 und K10 (Hatzenbühler Kreisel) einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Die Fahrzeugführerin war mit ihren zwei Kleinkindern unterwegs und überfuhr den Kreisverkehr von Kandel kommend in Richtung Jockgrim. Anschließend kam sie von der Fahrbahn ab und landete im Wald. „Schutzengel verhinderten einen Frontalzusammenstoß mit einem Baum. Das Fahrzeug kam wie durch ein Wunder zwischen mehreren Bäumen zum Stillstand“, heißt es dazu im Polizeibericht. Der Fahrerairbag löste dennoch aus. Bei der Unfallverursacherin ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,66 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Alle Beteiligten kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Dort wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Die Kinder wurden nach der Untersuchung der Großmutter übergeben. Das Jugendamt wurde verständigt. Am Fahrzeug, das abgeschleppt wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund weiterer Beschädigungen wurden das Forstamt Bienwald, die Straßenmeisterei Kandel und die Untere Wasserbehörde verständigt.