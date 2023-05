Weithin sichtbar war eine Rauchwolke am Dienstagabend auf der A5 bei Weingarten im Kreis Karlsruhe. Im Bereich der Notausfahrt Weingarten stand gegen 18.20 Uhr ein Lkw in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit drei Löschrohren und mehreren Trupps unter Atemschutz, wie es in einer Mitteilung heißt. Aufgrund des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde offenbar niemand, die Ursache des Brandes ist noch unklar.