Die Corona-Impfungen mit Astrazeneca sind in Deutschland seit Montag ausgesetzt. Im Impfzentrum Wörth wurden nach Bekanntwerden dieser Entscheidung am Nachmittag bereits Leute wieder heimgeschickt. Im Laufe der Woche müssen rund 950 Impfungen mit Astrazeneca abgesagt werden, teilt die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

„Die letzte terminierte Astrazeneca-Impfung wurde am Montag, um 14.30 Uhr durchgeführt“, so eine Pressesprecherin des Kreises. Die Nachricht, dass die Impfungen mit dem Vakzin gestoppt werden, habe das Personal im Impfzentrum eine Dreiviertelstunde später per Videokonferenz erreicht. Vier Menschen, die geimpft werden sollten, wurden im Anschluss weggeschickt.

Alle Impftermine, die mit Astrazeneca geplant waren, werden derzeit telefonisch abgesagt, sagt die Kreis-Sprecherin. Bei etwa jeder fünften Impfung hätte diese Woche das Astrazeneca-Vakzin verabreicht werden sollen. „Der überwiegende Anteil der Impfungen (circa 80 Prozent) wird in dieser Woche mit Impfstoff von Biontech durchgeführt“, teilt die Kreisverwaltung mit. Diese Termine könnten eingehalten werden. Bis Sonntagabend könnten so planmäßig 6500 Impfungen stattfinden.

Am Montagnachmittag hatte die Bundesregierung entschieden, das Präparat der britisch-schwedischen Pharmafirma Astrazeneca wegen möglicher Nebenwirkungen vorerst auszusetzen. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).