Im Ortsteil Liedolsheim wurde am Freitagmittag ein 53-Jähriger Opfer eines versuchten Raubes. Nach ersten Ermittlungen wurde der Mann gegen 13.30 Uhr auf der Friedhofstraße von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und nach dem Weg gefragt. Als der Geschädigte der Dame gegenüber angab, dass es solch eine Straße in Liedolsheim nicht gibt, bedankte sie sich mit einem Handschlag. Dabei packte die mutmaßliche Täterin den Mann am Arm und zog ihn an sich heran, so die Polizei. In der Folge gelang es ihr, die hochwertige Armbanduhr vom Arm zu reißen und mit dieser zu flüchten. Der 53-Jährige verfolgte die Frau, die zu Boden stürzte und die zuvor geraubte Armbanduhr verlor. Hinzukommende Passanten deuteten den Vorfall jedoch falsch, wodurch die mutmaßliche Täterin ihre Chance ergriff und sich kurzerhand aus dem Staub machte.