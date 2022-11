Opfer eines Raubes wurde am Samstag um 2 Uhr ein 28-jähriger Mann im Nymphengarten in Karlsruhe. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt ein noch unbekannter Mann den Geschädigten fest, drohte ihn zu schlagen und forderte Bargeld, teilt die Polizei mit. Nachdem eine offenbar geringe Summe ausgehändigt wurde, floh der Verdächtige in Richtung der Kriegsstraße. Verletzt wurde der 28-Jährige wohl nicht. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat indes die Ermittlungen übernommen. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem Räuber um einen etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen, zirka 30-jährigen Mann mit einem Drei-Tage-Bart und arabischem Erscheinungsbild. Er habe eine dunkle Jogginghose sowie eine dunkle Jacke getragen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 666-5555, in Verbindung zu setzen.