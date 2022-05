Autofahrer in Rülzheim fahren anscheinend gerne ohne angelegten Sicherheitsgurt. Denn am Dienstagmorgen kontrollierten Germersheimer Polizisten in der Neuen Landstraße den Verkehr. Dabei wurden insgesamt 26 Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt verwarnt. Das kostet jeweils 30 Euro Bußgeld. Zudem stellten sie an 16 Fahrzeugen technische Mängel fest. Abschließend ging den Polizisten zwei Verkehrsteilnehmer (PKW-/ und E-Scooter Fahrer) ins Netz, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am Straßenverkehr teilnahmen. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Verfahren eingeleitet.

Bei einer Überprüfung des Durchfahrtsverbots „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld wurden zwei Autofahrer verwarnt. Sie müssen mit mindestens 50 Euro Bußgeld rechnen.