Eine 25-jährige Autofahrerin fuhr am Montagnachmittag, gegen 17.25 Uhr auf der Bruchsaler Straße im Ortsteil Neudorf in eine Kontrollstelle, die Beamte des Polizeireviers Philippsburg zuvor eingerichtet hatten. Eine nähere Überprüfung ergab zunächst, dass die Fahrerin nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem waren Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln erkennbar. Ein noch vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Feststellung der Kontrollierenden. Bereits wenige Wochen zuvor war sie, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen, in eine Verkehrskontrolle in Karlsruhe geraten und angezeigt worden.