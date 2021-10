2500 Euro Sachschaden und eine 16-jährige Motorradfahrerin, die leicht verletzt wurde. Das ist die Bilanz eines Polizeieinsatzes am Sonntagmittag. Nach Angaben der Polizei fuhr die 16-jährige Motorradfahrerin die Karl-Lehr-Straße in Lustadt. In einer Rechtskurve rutschte der nagelneue Hinterreifen ihres Motorrads weg und die Fahrerin stürzte. Nach ersten Ermittlungen fuhr sie laut Polizei mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Kurve. Mit einem ordentlichen Schock und leichten Verletzungen kam die junge Motorradfahrerin in ein Krankenhaus.