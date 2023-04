Die Ostereier-Aktion der CDU in Kandel, Freckenfeld, Minfeld und Steinweiler schloss mit einem guten Ergebnis ab. Wie Norbert Knauber, der die Aktion seit fast 25 Jahren koordiniert und organisiert, jetzt mitteilte, wurden in diesem Jahr insgesamt 6240 gefärbte Eier verkauft. Der Gesamtgewinn liegt bei 1590 Euro. Darunter sind auch viele freiwillige Spenden von Menschen, die am Karsamstag an den vier Verkaufsständen vorbeischauten und die so die Arbeit des Fördervereins der Onkologischen Station in der Karlsruher Kinderklinik, kurz auch „Kinderkrebshilfe“ genannt, unterstützten.