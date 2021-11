Leicht verletzt wurde eine 13-jährige Radfahrerin, die am frühen Montagmorgen auf glatter Straße stürzte. Die 13-jährige Schülerin fuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Gutenbergstraße in Rülzheim in Fahrtrichtung Rheinzaberner Straße. In Höhe des Einkaufsmarktes wollte die 13-Jährige nach rechts über den Bürgersteig auf den Parkplatz einfahren und stürzte. Zur weiteren medizinischen Untersuchung wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Da es bereits am Wochenende zu witterungsbedingten Verkehrsunfällen kam, weist die Polizei darauf hin, dass es in der momentanen Jahreszeit, besonders in den Morgen- und Nachtstunden, zu winterglatten Fahrbahnen kommen kann. Die Geschwindigkeiten sollen dementsprechend angepasst sein.