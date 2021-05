Die Pfingstferien stehen vor der Tür und und Urlaubsländer öffnen – das Fernweh in der Südpfalz ist angeheizt. Nach mehr als einem Jahr Flaute drängt es viele Menschen in den Urlaub. Die Nachfrage in den Reisebüros steigt rasant. Die Reiselust hat aber auch ihre Schattenseiten.

„Die Kunden fragen uns, wo sie hinsollen“, sagt Sarah Schüßler vom Reisebüro Hoffmann in Jockgrim. „Die Maßnahmen bestimmen, wohin die Menschen verreisen.“ Die Entscheidung für das Reiseziel sei stark von den jeweils geltenden Einreisebedingungen abhängig. Trotz der noch immer geltenden Einschränkungen nimmt die Inhaberin nach „14 Monaten faktischer Arbeitslosigkeit“ eine deutlich höhere Nachfrage nach Reisen wahr. „Die letzten zwei Wochen geht es richtig ab und das soll auch so sein.“

Auch Steven Matthes von der Lingenfelder Reiselounge nimmt nach den in der vergangenen Woche beschlossenen Quarantäne-Erleichterungen für Reiserückkehrer einen „Boom“ wahr. „Bei uns rennen die Kunden seit Dienstag die Bude ein.“ Viele Fragen kreisten um die Einreisebestimmungen, bestätigt er. Beratung und Sicherheit beim Reisen sei den Menschen noch wichtiger geworden. Um die Kunden über die aktuellen Reisemöglichkeiten zu informieren, hat Mathes in den letzten Monaten die digitalen Angebote ausgeweitet. Unter dem Titel „Tacheles mit Mathes“ veröffentlicht er auf einem „YouTube“-Kanal aktuelle Reiseinformationen. Die durchgehende Erreichbarkeit führe zu vielen E-Mail-Anfragen. „Ich habe Sonntag, um 22 Uhr noch gebucht“, sagt Mathes.

Branche hechelt hinterher

Bei Schüßler und Matthes gehen auch kurzfristige Anfragen für Buchungen über Pfingsten ein. „Mallorca, das ist der Renner, aber auch Städtereisen nach Lissabon“, sagt Schüßler. Einige ziehe es noch weiter weg. Die Dominikanische Republik sei bei Fernreisen am stärksten gefragt. „Für Pfingsten geht Griechenland, Mallorca, jetzt auch wieder Kanaren“, sagt auch Heinz Sachs vom PIT Reisebüro in Germersheim. Er schränkt aber ein: „Die Lust auf das Reisen ist ungeduldiger, als es der Markt gerade her gibt.“ Die Branche käme mit der Öffnung der Hotels und dem Angebot an Flügen derzeit nicht hinterher, ist seine Beobachtung. „Wir müssen bei allen Angeboten prüfen, ist das Hotel wirklich geöffnet?“, sagt er.

Abstand statt All-Inclusive

„Heute buchen und morgen fliegen ist schwerer möglich“, sagt Christine Pilgram vom Wörther Reisebüro Schmuck. Sie empfiehlt in der aktuellen Situation mindestens eine Woche vorher zu buchen. „Man hat jetzt mehr Hausaufgaben. Eine Registrierung und PCR-Tests sind vielfach vorgeschrieben.“ Ihr fällt auf, dass die Kunden auch beim Urlaub auf Abstand achteten. „Ich verkaufe jetzt auch in Griechenland Ferienhäuser, das war früher nicht so.“ Ein eigenes Haus, ein eigener Pool und ein eigener Mietwagen statt ein Bus-Transfer vom Flughafen würden den Reisenden mehr Sicherheit geben, meint sie. „Die typischen All-inclusive-Angebote sind nicht mehr so gefragt, die Menschen suchen auch im Urlaub die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.“ Ferienhäuser seien auch beim Urlaub in Deutschland stark gefragt. Während die innerdeutschen Buchungen „früher am Reisebüro vorbei liefen“, habe die Nachfrage hier auch deutlich zugenommen, sagt Pilgram.

Preise deutlich gestiegen

Die aktuell hohe Nachfrage nach Reisen spiegelt sich aber auch im Preis. „Die Preise sind die letzten 14 Tagen deutlich gestiegen“, sagt Schüßler. Das bestätigt Matthes. „Ich habe am Freitag einem Kunden ein Angebot gemacht. Über das Wochenende haben sich die Preise dann verdreifacht.“ Schüßler empfiehlt daher zu einer frühen Buchung und verweist auf die vielfach bis Ende Oktober möglichen Flex-Optionen, die Umbuchungen einfach und kostengünstig möglich machen würden.

Wen trotz der Schwierigkeiten bei kurzfristigen Buchungen über Pfingsten das Reisefieber packt, dem empfiehlt Pilgram die Kanaren, Griechenland oder Spanien. „Wenn jemand raus will, sollte Griechenland die erste Wahl sein“, sagt auch Sachs. Dort gäbe es Sonne und die Möglichkeit mal etwas anderes zu sehen. Das Meer sei aber noch zu kalt. „Für einen reinen Badeurlaub empfehle ich die Kanaren. Das ist gut machbar“, sagt Schüßler.

Urlauber sind flexibler

Die Lust auf das Reisen nach der langen Zeit der Corona-Einschränkungen mache die Reisewilligen insgesamt flexibler als früher, sagt Schüßler. Sie vergleicht das Reiseangebot mit der aktuell in vielen Restaurants angebotenen „Corona-Speisekarte“. Zwar sei noch nicht wieder alles möglich, aber „es ist für jeden was dabei“.