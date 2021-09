Mit kleinen Änderungen im Fahrplan der Linie 590 sollen Pendler besser die Anschlüsse zur BASF erreichen und Schüler pünktlich zur Schule kommen, teilte die Kreisverwaltung jetzt mit.

Die Kreisverwaltung in Germersheim hatte laut einer Pressemitteilung Rückmeldungen von Bahn-Pendelnden erhalten, dass es auf der Buslinie 590 (Fahrt 105) Probleme gab, den BASF-Express zu erreichen. Die Kreisverwaltung hat daraufhin reagiert und mit dem zuständigen Busunternehmen, der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft sowie dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar einen neuen Plan abgestimmt, der ab sofort Gültigkeit hat. Mit der Fahrt zur Haltestelle „Germersheim Bahnhof“ ist fortan auch der BASF-Pendelexpress gut erreichbar. Eine Änderung bei der Fahrt 211 behebt das Problem, dass die Mitfahrenden bislang nicht pünktlich zum Schulbeginn an der Förderschule in Germersheim erscheinen konnten.

Folgende Anpassungen wurden an der Linie 590 vorgenommen: Bei der Fahrt 105 wird der Germersheimer Bahnhof bereits um 6.39 Uhr erreicht. Der Bus kommt von Landau via Zeiskam, Lustadt, Westheim und Lingenfeld nach Germersheim. Es werden dadurch zwei neue Anschlüsse geschaffen, nämlich zum BASF-Expresszug S4 (ab 6.43; ohne Halt in Lingenfeld Bf) und zur S3 nach Karlsruhe Hbf (ab 6.46). Sollte der Umstieg nach Ludwigshafen nicht möglich sein, fährt bereits um 6.50 Uhr die nächste S-Bahn zur BASF.

Bei der Fahrt 590-211 wurde die Haltestellenreihenfolge getauscht. Das bedeutet, dass der Bus 590 ab sofort direkt vom Bahnhof Germersheim zum Römerweg fährt (Ankunft 7.58 Uhr) und erst danach zur Stadthalle. Schulbeginn ist um 8 Uhr. Bisher erreichte der Bus via Stadthalle erst um 8.03 den Römerweg.