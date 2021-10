Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Werkstraße in Haßloch zu einem Wohnwagenbrand gekommen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Haßloch eingetroffen seien, habe er ganz in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Das Feuer habe auch auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen. Die Wehr bekam das Feuer zügig unter Kontrolle, verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.