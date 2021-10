Eine weithin sichtbare schwarze Rauchsäule ist am späten Donnerstagnachmittag über dem Gewerbegebiet in Haßlochs Süden zu sehen. In der Werkstraße brennt ein Wohnwagen, Flammen greifen auf das angrenzende Haus über. Warum die Feuerwehr aber zunächst von einem Industriebrand ausgeht.

Kurz nach 17 Uhr wird die Haßlocher Feuerwehr alarmiert: Ein Fahrzeugbrand in der Werkstraße wird gemeldet. Als Wehrleiter Marco Himmighöfer wenige Minuten später als erste Einsatzkraft vor Ort im Industriegebiet Süd eintrifft, brennt ein Wohnwagen unter einem Carport direkt neben einer Lagerhalle und einem Wohnhaus. Die Flammen haben bereits auf das Wohnhaus und das Dach des Komplexes übergegriffen. Eine dunkle Rauchsäule ist weithin sichtbar.

Das Einsatzstichwort lautet nach Lage der Dinge nun „Industriebrand“. Deshalb werden zusätzliche Kräfte und Fahrzeuge der Haßlocher Wehr alarmiert. Als der Brand ausbricht, sind die Bewohner des Hauses und des Wohnwagens nicht daheim. Trotzdem durchsuchen die zuerst eintreffenden Wehrleute, die sofort einen umfassenden Löschangriff vornehmen, vorsorglich die Lagerhalle und das Wohnhaus, um zu überprüfen, ob sich dort Personen befanden. Das ist zum Glück nicht der Fall, und so kann sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung konzentrieren.

Mit fünf Fahrzeugen und 25 Kräften ist die Feuerwehr im Einsatz. Mit drei Trupps unter Atemschutzgeräten und drei Löschrohren gehen die Wehrleute gegen die Flammen vor, die sie schnell unter Kontrolle haben. Außerdem wird der Brand im Dachbereich mit einem zusätzlichen Strahlrohr von der Drehleiter aus bekämpft. Das Gebäude sowie die Lagerhalle werden anschließend mit mehreren Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit.

Wertvolle Fahrzeuge in der Halle gerettet

Im Wohnhaus brennt ein Schlafzimmer, das direkt an den Carport angrenzte, komplett aus, weitere Räume werden vom Rauch leicht in Mitleidenschaft gezogen. Das Dach muss auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern mit einer speziellen Rettungssäge geöffnet werden, um Glutnester abzulöschen. Um zusätzlichen Schaden zu verhindern, wird parallel zur Brandbekämpfung Löschwasser mit einem Wassersauger aufgenommen. Mit einer Wärmebildkamera wird der betroffene Bereich kontrolliert.

Nach Angaben der Feuerwehr ermöglichte es der schnelle und umfassende Löschangriff, die Flammen auf das vorgefundene Ausmaß zu begrenzen und wertvolle Fahrzeuge, die in der Lagerhalle untergestellt waren, zu retten.

Wegen der Rauchausbreitung und der teilweise zerstörten Installation im Wohnhaus ist das Gebäude vorerst unbewohnbar. In dem vom Feuer zerstörten Wohnwagen hatte vorübergehend ein Mann gelebt, der nun obdachlos geworden ist. Das Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung war ebenfalls an der Einsatzstelle und kümmerte sich um die Unterbringung des Mannes, der kein Haßlocher Bürger ist. Er war zu Beginn des Einsatzes an seine Unterkunft zurückgekommen und hatte einen Schock erlitten. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn.

Bewohner anderweitig untergekommen

Auf Anfrage teilte Marcel Roßmann, Pressesprecher der Gemeindeverwaltung, mit, dass der Fachbereich Bürgerdienste sowohl den beiden Eigentümern des Hauses als auch dem Bewohner des Wohnwagens eine Unterbringungsmöglichkeit durch die Gemeinde angeboten habe. Dieses Angebot müssten die Betroffenen vorerst aber nicht in Anspruch nehmen, da sie anderweitig hätten Unterschlupf finden können. Nach Mitteilung von Fachbereichsleiterin Christine Behret wurden aber die Kontaktdaten ausgetauscht, sodass sich die Betroffenen auch später noch mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung setzen können, falls vorübergehender Wohnraum benötigt wird, um eine Obdachlosigkeit zu vermeiden.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Kriminalpolizei im Einsatz, die ihre Ermittlungen zur Ursache aufgenommen hat. Ein technischer Defekt im Wohnwagen könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der entstandene Sachschaden wird auf gut 50.000 Euro geschätzt.

Während der Löscharbeiten musste die Werkstraße für den Verkehr gesperrt werden. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach etwa zweieinhalb Stunden beendet.