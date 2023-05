Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was darf eine Vinothek, was darf sie nicht? Das Thema hat in der Region schon öfter für Diskussionen gesorgt. Erneut aufgeflammt ist sie jetzt in Deidesheim. Dabei geht es um eine Vinothek, die nicht auf Deidesheimer, sondern auf Ruppertsberger Gemarkung steht.

Den Stein ins Rollen gebracht hat Deidesheims Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU), der nach eigenen Angaben am Wochenende vom 9./10. Oktober von Bürgern und Stadtratsmitgliedern wegen der