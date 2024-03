Die Interessengemeinschaft Herxheim (IGH) stellt keinen Bürgermeisterkandidaten bei der Kommunalwahl am 9. Juni. Amtsinhaber und IGH-Gründungsmitglied Georg Welker schließt eine erneute Kandidatur aus gesundheitlichen Gründen aus.

Eine entsprechende Pressemitteilung der IGH bestätigte der 77-Jährige am Freitag auf Anfrage. Georg Welker ist seit Januar 2018 im Amt. Auch IGH-Gründungsmitglied Thomas Schmidt, derzeit noch Fraktionsführer der Interessengemeinschaft, will sich aus der Politik zurückziehen und führt persönliche Gründe dafür an. Schmidt möchte sich jedoch als Vorsitzender weiter für die IGH einsetzen. „Ich habe im Sport einiges zu tun“, sagte der Vorsitzende des FV Freinsheim. Außerdem habe er während seiner Zeit im Rat erkannt, dass die Politik auch lähmend sein könne.

Auch Ratsmitglied Thomas Messer verzichtet aus persönlichen Gründen auf eine erneute Kandidatur, will aber der IGH im Vereinsvorstand erhalten bleiben. Die IGH ist mit vier Sitzen im Gemeinderat vertreten. Die beiden anderen derzeitigen Ratsmitglieder, Tanja Veit und Philipp Petri, führen die neue Liste an. „Wir wollen den Platz als stärkste Fraktion im Herxheimer Gemeinderat behaupten“, bekräftige Schmidt. Ziel sei es, den Gemeinderat als Organ der Gemeinde zu stärken und die Zusammenarbeit aller Fraktionen im Sinne der Bürger und des Orts zu verbessern.

Die Liste

Tanja Veit, Philipp Petri, Lena Gabel, Alexander Jehly, Dieter Strobel, Andre Messer, Sonja Eisenbeis, Nicole Jehly, Georg Welker.

Der Vorstand

1. Vorsitzender: Thomas Schmidt, 2. Vorsitzende: Nicole Jehly, Kassenwart: Thomas Messer.