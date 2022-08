Bei der geplanten Verlegung der Bushaltestelle am Bahnhof von der Westseite auf die Ostseite gibt es einen Änderungsvorschlag: Der Bus, der von Ludwigshafen kommt und dorthin zurückfährt, soll demnach auf der Ostseite wenden können. Nach dem ursprünglichen Plan war das nicht möglich, der Bus hätte entweder auf der Hin- oder auf der Rückfahrt weiterhin durch die Steingasse fahren müssen. Dies ist in der geänderten Version nicht mehr nötig. Die neue Planung wird jetzt den Gremien vorgelegt, zunächst dem Bauausschuss der Stadt Deidesheim. Entscheiden darüber muss der Stadtrat. Auslöser der Verlagerung der Bushaltestellen war die rheinland-pfalz-weite Einrichtung von barrierefreien Bushaltestellen, die vom Land bezuschusst wird. In Deidesheim ist dies Teil eines größeren Projekts, eben der Verlegung der Bushaltestellen. Die Landesförderung für den barrierefreien Ausbau greift auch für die höheren Kosten eines Ausbaus auf der Ostseite. Als Vorteil führte die Verwaltung in der Stadtratssitzung im vergangenen Jahr unter anderem an, dass mit der Ost-Variante der Busverkehr noch mehr aus dem engen Stadtkern herausgeholt wird, und dass sich auf beiden Seiten des Bahnhofs dadurch bessere städtebauliche Entwicklungen ergeben. Die Änderung in Bezug auf die Wendemöglichkeit sei eine Forderung des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar gewesen, erklärte auf Anfrage Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU).