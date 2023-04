Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Barrierefreie Bushaltestellen werden derzeit in vielen Gemeinden geschaffen, das Land stellt dafür Fördermittel zur Verfügung. In Deidesheim wird dieser Ausbau Teil eines größeren Projektes sein. Die Haltestellen am Bahnhof werden verlegt. Das stößt nicht nur auf Zustimmung.

Jede Stadt und jede Gemeinde im Landkreis Bad Dürkheim soll künftig mindestens eine Bushaltestelle haben, an der Menschen mit Gehbehinderung ohne Hürden ein- beziehungsweise